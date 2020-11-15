Выставку "Моя семья – моя история" открыли центры госуслуг и Главархив

Фото: Главархив Москвы
Документы о потомках Саввы Морозова появились на выставке "Моя семья – моя история. Взаимосвязь поколений". Материалы экспозиции также доступны на портале "Я дома", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет о роде Викуловичей, документы которых хранит городской Главархив. Род является династической ветвью семьи Саввы Морозова, который создал одну из крупнейших в России текстильных мануфакутур.
Сообщается, что Главархив хранит письма, дневники и фотографии рода Викуловичей. Кроме того, в фонд включены их одежда, предметы домашнего обихода и другие вещи.
Викуловичи происходят от одного из сыновей Морозова, Елисея. Род назван в честь потомка последнего, Викулы. Отмечается, что он создал крупный торговый дом, который мог конкурировать с предприятиями его дедушки. Он помогал Елисею в управлении фабрикой, которую последний открыл в 1837 году.
К 1890-м годам на ней трудились около 10 тысяч человек. Для них рядом с предприятием построили церковь, больницу, фермы и школы. Продукция фабрики отмечалась медалями как на всероссийских, так и на всемирных выставках.
Старший сын Викулы, Алексей Морозов, унаследовал предприятие. Он открыл новую мануфактуру в селе Саввино, которая производила пряжу и товары для Никольской мануфактуры.
Через несколько лет Алексей передал дело младшему брату Ивану и посвятил свою жизнь путешествиям и коллекционированию предметов искусства. В Главархиве, в частности, хранится дневник Алексея, который он вел во время поездки по Европе в 1878 году.
Свою коллекцию Алексей завещал Москве в 1913 году, планируя создать музей. В 1918 году она была утрачена после захвата особняка латышскими анархистами. Впоследствии она была национализирована.
Ранее стало известно, что Главархив Москвы запустил проект "Бессмертный эшелон" в поездах ЦППК. С 4 ноября в составах, которые ездят по МЦД, представлены уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны.
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