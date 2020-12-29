Москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичам рассказали, как будут работать столичные учреждения и организации в преддверии Нового года и на праздничных каникулах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Центры Центры госуслуг "Мои документы" будут принимать посетителей до 15:00 в среду, 30 декабря. Непосредственно в предпраздничный день будут открыты только три дежурных центра – в САО, ЦАО и ЮАО. Они расположены по адресам:
В период с 2 по 8 января москвичей примут 11 дежурных центров госуслуг. Они будут работать с 10:00 до 19:00. Перечень услуг организаций также останется сокращенным – можно будет получить социальную карту, зарегистрировать акты гражданского состояния или оформить льготный статус предпенсионера.
31 декабря 2020 года отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания получат выходной. Работа будет идти только на регистрацию заключения брака и расторжения брака по ранее поданным заявлениям.
В период выходных дней на Новый год пожениться можно будет в четырех отделах ЗАГС. Заявление же разрешено подать в онлайн-форме.
Полный график работы доступен на сайте. В обычном режиме отделы ЗАГС будут функционировать с 9 января.
Ветеринарные клиники столицы будут работать по своему прежнему графику.
Главархив будет принимать посетителей в читальном зале с 9:30 до 16:30 в среду, 30 декабря. Технологический день, таким образом, переносится на 31 декабря.
Зал полностью будет закрыт в период с 1 по 10 января.
Столичные центры социального обслуживания и их филиалы не будут работать с 31 декабря по 10 января. Однако социальные работники в праздничный период будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости.
Кроме того, в новогодние каникулы сохранятся дистанционные консультации по социальным услугам, а также оказание психологической и юридической помощи.
Оставить заявку на предоставление социальных услуг можно по телефону +7 (495) 870-45-09. Заявки принимаются с 8:00 до 21:00.
Флагманские центры занятости населения "Моя работа" и отделы трудоустройства 30 декабря работают с 9:00 до 15:00, а с 31 декабря по 10 января закрыты для посетителей.
В период новогодних выходных жителям Москвы будут доступны дистанционные сервисы центра. Что касается оформления в качестве безработного, то следует обратиться в центр госуслуг "Мои документы".
Центр занятости "Моя карьера" будет закрыт в период с 31 декабря по 10 января. Работа будет идти исключительно в формате дистанционных консультаций.
На период новогодних каникул в центре предложат новые видеоуроки в разделе сайта "Саморазвитие".
Центры поддержки семьи и детства будут работать 30 декабря по графику с 9:00 до 17:00.
Работа будет прекращена с 31 декабря по 10 января. Вместе с тем на случай чрезвычайных ситуаций, угрожающих ребенку, в центрах будут дежурить специалисты.
В новогодние праздники жители столицы могут получить психологическую помощь по круглосуточному телефону 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного).
Специалисты службы в рабочем режиме станут оказывать психологическую помощь на горячей линии комплекса социального развития Москвы, а также в 13 городских медицинских учреждениях, ориентированных на работу с COVID-пациентами.
Кроме того, в кризисной ситуации можно обратиться к специалистам мобильного сектора Московской службы психологической помощи. Они будут работать с 9:00 до 21:00 ежедневно.
В период новогодних праздников также будут доступны онлайн-консультации в чате, размещенном на сайте организации.
В период с 1 по 10 января клубные пространства "Мой социальный центр" работать не будут. Онлайн-занятия проведут по ранее объявленному расписанию.
Москвичам ранее рассказали, как будет работать городской транспорт в новогодние праздники. Уточняется, что Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) в новогоднюю ночь будут работать без перерывов.
Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерывов
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