Автомобилистов попросили заранее планировать поездки в центр столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в ближайшие дни из-за высокой загруженности водителям рекомендуется планировать заранее поездки на личном транспорте в центр и по возможности избегать часы пик. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"На этой неделе москвичи парковались в центре города на 9% чаще, чем на прошлой. Загруженность выросла, поэтому в ближайшие дни, пожалуйста, планируйте поездки в центр заранее и по возможности избегайте часы пик", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что из-за высокой загруженности существует вероятность, что придется очень долго искать свободные места для парковки.

Ранее в ГИБДД сообщили, что водителей планируют массово проверять на дорогах в преддверии Нового года. Отмечалось, что с начала 2020 года в Москве произошло более 400 ДТП с участием пьяных водителей. Аварии заканчивались ранениями или смертью людей. Усиленные проверки в столичном регионе начались 25 декабря.

