Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах

21:48
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Жителей Москвы планируют массово проверять на дорогах в преддверии Нового года. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
"Когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", – объяснили данное решение в ведомстве.
В ГИБДД напомнили, что с начала 2020 года в Москве произошло более 400 ДТП с участием пьяных водителей. Аварии заканчивались ранениями или смертью людей.
Уточняется, что усиленные проверки в столичном регионе начинаются с 25 декабря.
Ранее в ГИБДД сообщили о том, что инспекторы мониторят социальные сети на предмет материалов, указывающих на совершенные нарушения правил дорожного движения. На основании видео или фото водителей могут привлечь к ответственности.
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