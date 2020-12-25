Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах

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Жителей Москвы планируют массово проверять на дорогах в преддверии Нового года. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

"Когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", – объяснили данное решение в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что с начала 2020 года в Москве произошло более 400 ДТП с участием пьяных водителей. Аварии заканчивались ранениями или смертью людей.

Уточняется, что усиленные проверки в столичном регионе начинаются с 25 декабря.

Ранее в ГИБДД сообщили о том, что инспекторы мониторят социальные сети на предмет материалов, указывающих на совершенные нарушения правил дорожного движения. На основании видео или фото водителей могут привлечь к ответственности.

