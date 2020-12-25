Автомобилистов предупредили об отслеживании нарушителей через соцсети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российских автомобилистов предупредили о мониторинге социальных сетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения ПДД. Об этом говорится на сайте ГИБДД.

Также отмечается, что один из таких нарушителей уже был выявлен.

"В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершал опасные маневры, тем самым создавал угрозу другим участникам дорожного движения", – говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что нарушителем оказался 19-летний житель Высокогорского района.

Водителям напомнили, что любителям зимнего дрифта грозит штраф 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что превышение скорости стало самым распространенным нарушением у московских водителей. За данное нарушение водителям было выписано 12,4 миллиона постановлений. Еще более 5,5 миллиона штрафов водители получили за несоблюдение требований знаков и разметки. Кроме того, штрафы были выписаны за движение по обочине и полосе для общественного транспорта, а также за неостановку перед стол-линией и непропуск пешеходов.

