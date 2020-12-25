Автомобилистов предупредили об отслеживании нарушителей через соцсети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российских автомобилистов предупредили о мониторинге социальных сетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения ПДД. Об этом говорится на сайте ГИБДД.
Также отмечается, что один из таких нарушителей уже был выявлен.
"В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершал опасные маневры, тем самым создавал угрозу другим участникам дорожного движения", – говорится в сообщении.
В ГИБДД добавили, что нарушителем оказался 19-летний житель Высокогорского района.
Водителям напомнили, что любителям зимнего дрифта грозит штраф 1,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что превышение скорости стало самым распространенным нарушением у московских водителей. За данное нарушение водителям было выписано 12,4 миллиона постановлений. Еще более 5,5 миллиона штрафов водители получили за несоблюдение требований знаков и разметки. Кроме того, штрафы были выписаны за движение по обочине и полосе для общественного транспорта, а также за неостановку перед стол-линией и непропуск пешеходов.
"Московский патруль": инспекторы ГИБДД проверяют, как курьеры соблюдают ПДД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: