В ГИБДД назвали самые частые нарушения у московских водителей

Превышение скорости стало самым распространенным нарушением у московских водителей. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
За данное нарушение водителям было выписано 12,4 миллиона постановлений. Еще более 5,5 миллиона штрафов водители получили за несоблюдение требований знаков и разметки. Также штрафы были выписаны за движение по обочине и полосе для общественного транспорта, а также за неостановку перед стол-линией и непропуск пешеходов.
Всего за девять месяцев этого года выявили 22,5 миллиона административных нарушений, из них 21,3 миллиона оформлены при помощи камер.
Ранее сообщалось, что с начала года столичная ГИБДД составила свыше 54 тысяч протоколов в отношении автомобилистов, не оплачивающих штрафы. При этом были выявлены водители, которые накопили на двоих 1 585 штрафов.
В департаменте транспорта столицы отмечали, что за этот год на спецстоянках "Московского паркинга" оказались более 40 тысяч люксовых автомобилей. В Дептрансе уточнили, что частые причины – незаконная парковка на местах для инвалидов или тротуарах. Кроме того, нарушения фиксировались на пешеходных переходах и под запрещающими знаками.
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