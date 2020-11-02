В Москве задержали двух водителей, накопивших 1 585 штрафов

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За девять месяцев этого года столичная ГИБДД составила свыше 54 тысяч протоколов в отношении автомобилистов, не оплачивающих штрафы. При этом были выявлены водители, которые накопили на двоих 1 585 штрафов, говорится на сайте Госавтоинспекции.

"Судебными приставами наложен арест и помещены на специализированную стоянку 449 транспортных средств", – заявили в пресс-службе ведомства. Во время рейда был задержан мужчина, который систематически уклонялся от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Оказалось, что за ним числилось 924 штрафа. В результате материалы передали в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.

Кроме того, инспекторы ДПС на северо-западе Москвы остановили машину, за рулем которой была женщина. Она погасила судебному приставу задолженность по 661 штрафу на сумму более 700 тысяч рублей.

Ранее говорилось, что в Дептрансе планируют свести к минимуму количество смертельных аварий в Москве.