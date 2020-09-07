В Дептрансе планируют свести к минимуму количество смертельных аварий в Москве

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В столице планируют разработать ряд мер для поэтапного снижения числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве рассказали, что перед ними стоит цель – сократить количество смертельных аварий в столице до нуля. По их данным, за 2019 год показатель смертности на дорогах в столице был самым низким по стране (3,5 погибших в ДТП на 100 тысяч человек).

"Еще 10 лет назад он был почти в два раза выше – 6,6. Однако все равно это очень много, когда мы говорим о самом главном – человеческой жизни. Наш план – снижение статистики до 3,3 погибших к 2023 году, двух – к 2030 году и менее одного – к 2040 году", – сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что для снижения количества смертельных аварий необходимо оперативно выявлять и устранять основные причины и частые места ДТП. Сотрудники ведомства также считают, что аварии происходят в большинстве случаев из-за старых и больших машин на дорогах.

"Мы изучили географию аварий и выбрали восемь главных параметров, которые можно контролировать, чтобы избежать ДТП. Кроме этого, мы продолжим развивать грузовой каркас. Чем меньше на дорогах старых и больших автомобилей – тем меньше аварийность", – подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что еще одним важным направлением работы является повышение безопасности машин такси и каршеринга. Сотрудники считают, что сервису по краткосрочной аренде машин необходимо создать цифровой профиль пользователей, где будет собрана информация о водительском стаже и историях ДТП.

В июле Сергей Собянин заявлял, что смертность на столичных дорогах за последние годы снизилась на 40%. Отмечается, что с 2010 года число ДТП с пострадавшими снизилось на 21% – с 11 757 до 9 296. Число погибших уменьшилось на 42% – это свыше 2,3 тысячи сохраненных жизней. За январь – май 2020-го в Москве произошло 2 728 аварий – на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.