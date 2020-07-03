Собянин: смертность на дорогах Москвы за последние годы снизилась на 40%

12:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Смертность на столичных дорогах за последние годы снизилась на 40%, заявил Сергей Собянин.
"Я хочу выразить сегодня благодарность работникам ГИБДД Москвы за то, что совместными усилиями мы за последние годы на 20% снизили ДТП с пострадавшими, на 40% уменьшилась смертность на дорогах", – заявил мэр в ходе посещения 2-го отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по городу, передает Агентство "Москва".
"Мы сегодня уже достигли критерия, который заложен президентом в национальных приоритетах по безопасности движения на дорогах, несмотря на то что каждый день в Москве выезжает около 3,5 миллиона уникальных машин на дороги", – подчеркнул Собянин.
С 2010 года число ДТП с пострадавшими снизилось на 21% – с 11 757 в 2010-м до 9 296 в 2019-м. Число погибших уменьшилось на 42% – это свыше 2,3 тысячи сохраненных жизней. За январь – май 2020-го в Москве произошло 2 728 аварий – на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Целевой показатель социального риска, согласно майскому указу президента, – не более четырех погибших в ДТП человек на 100 тысяч жителей к 2024 году. По итогам 2019-го в Москве он достиг 3,5.
В Госавтоинспекции в мае рассказали о снижении аварийности на российских дорогах в период действия режима самоизоляции. В частности, в апреле ДТП стало меньше на 40%, погибших – на 23%. Уровень детской смертности на дорогах упал вдвое.
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