Аварийность на дорогах России снизилась на 40% в период самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госавтоинспекции рассказали о снижении аварийности на российских дорогах в период действия режима самоизоляции. В апреле число ДТП уменьшилось на 40%, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

"Пандемия повлияла на аварийность. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и пострадавших в них на 40%, количество погибших сократилось на 23%", – приводит ТАСС его слова.

При этом отмечается, что уровень детской смертности на дорогах снизился на 50%.

Аналогичная картина наблюдается и по состоянию на май, добавил Понарьин. Он также заявил, что сохранение тренда на сокращение дорожно-транспортных происшествий и после окончания пандемии является главной задачей ГИБДД.

Ранее стало известно о том, что в России за время самоизоляции задержали более 35 тысяч пьяных водителей. Такой показатель примерно на 3,5% меньше, чем обычно, несмотря на беспрецедентное снижение потока машин на дорогах.

В ГИБДД подчеркнули, что аварии с участием пьяных водителей наиболее тяжелые из всех. Только за первые четыре месяца этого года в России в ДТП с участием употребивших алкоголь погибло более 700 человек. Еще почти 6 тысяч получили различные травмы.