ГИБДД призывает водителей ограничить поездки и соблюдать самоизоляцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники ГИБДД обратились к водителям с призывом об ограничении поездок на личных авто в условиях распространения коронавирусной инфекции. Также россиянам рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, передает ТАСС.

"Госавтоинспекция особо акцентирует внимание граждан на том, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости", – говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции попросили россиян перед поездкой подумать о ее целесообразности. Там подчеркнули, что в случае отсутствия крайней необходимости лучше остаться дома.

Ранее столичные врачи обратились к горожанам с просьбой остаться дома на время праздничных дней. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.