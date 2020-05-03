Более 40 нарушителей самоизоляции выявили в подмосковных парках и лесах

17:27
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Более 40 нарушителей режима самоизоляции выявили в подмосковных парках и лесах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода региона.
"При патрулировании парков и лесов региона за два праздничных дня выявлено 45 граждан, нарушивших режим самоизоляции, а также четверо юрлиц и предпринимателей, которые проигнорировали запрет на деятельность", – заявил министр ведомства Андрей Разин.
Он добавил, что гражданам-нарушителям были выписаны штрафы в размере от четырех тысяч рублей, должностным лицам – от 30 тысяч, юрлицам – от 200 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье введут обязательный масочный режим, нарушившим правила грозит штраф размере 4 тысяч рублей. Контроль за ношением средств защиты будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.
Пока масочный режим в регионе носит рекомендательный характер и штраф за отсутствие маски гражданам не грозит. Однако с 12 мая ношение масок и респираторов становится обязательным в общественных местах и транспорте.
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