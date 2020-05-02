Дело возбуждено в отношении нарушителя самоизоляции, напавшего на сотрудника полиции

15:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего режим самоизоляции. Во время проверки документов он применил насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в столичном управлении СК России.
Инцидент произошел на Вешняковской улице.
"Сотрудник полиции осуществлял пешее патрулирование территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции, где вблизи жилого дома по ул. Вешняковская в Москве им был остановлен мужчина 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти", – приводит Агентство "Москва" слова старшего помощника руководителя главка СК по Москве Юлии Ивановой.
В настоящее время нарушитель самоизоляции задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее штраф о нарушении режима самоизоляции выписали рыбаку, которого вытащили из воды Бутаковского залива. Сообщалось, что у мужчины прохудилась лодка и он начал тонуть. Однако такие обстоятельства не смягчили наказания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: