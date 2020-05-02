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Москва 24

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Происшествия

15:54

Дело возбуждено в отношении нарушителя самоизоляции, напавшего на сотрудника полиции

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего режим самоизоляции. Во время проверки документов он применил насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в столичном управлении СК России.
Инцидент произошел на Вешняковской улице.

"Сотрудник полиции осуществлял пешее патрулирование территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции, где вблизи жилого дома по ул. Вешняковская в Москве им был остановлен мужчина 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти", – приводит Агентство "Москва" слова старшего помощника руководителя главка СК по Москве Юлии Ивановой.

В настоящее время нарушитель самоизоляции задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее штраф о нарушении режима самоизоляции выписали рыбаку, которого вытащили из воды Бутаковского залива. Сообщалось, что у мужчины прохудилась лодка и он начал тонуть. Однако такие обстоятельства не смягчили наказания.

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