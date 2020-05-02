В Москве спасли тонувшего рыбака и выписали ему штраф за нарушение самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве спасатели вытащили из воды рыбака. Инцидент случился на акватории Бутаковского залива, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Дежурная смена спасателей станции "Левобережная" заметила на акватории Бутаковского залива уходящую под воду лодку с рыбаком", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Известно, что пожилого мужчину доставили на спасательную станцию, где его согрели и оказали ему необходимую медпомощь.

Сам рыбак рассказал, что при сборах на рыбалку не заметил того, что лодка прохудилась. Из-за этого и произошел инцидент.

Отмечается, что в отношении нарушившего самоизоляцию мужчины был составлен протокол.

Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую собаку. Инцидент произошел в Таганском районе у Краснохолмской набережной. Пес упал в реку и не мог самостоятельно выбраться на поверхность.