Тонувшую собаку вытащили из Москвы-реки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую собаку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел в Таганском районе у Краснохолмской набережной. Пес упал в реку и не мог самостоятельно выбраться на поверхность.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост". Благодаря оперативным действиям специалистов животное было спасено.

Отмечается, что после спасательной операции собака была передана хозяйке.

Ранее проведшую четверо суток в шахте лифта кошку спасли на юге Москвы. Животное было забаррикадировано на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты в доме на улице Орджоникидзе.