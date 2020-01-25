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Общество

25 января, 17:39

Проведшую четверо суток в шахте лифта кошку спасли на юге Москвы

общество животные

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В Москве спасатели вытащили из шахты лифта кошку, которая провела там четверо суток. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Животное было забаррикадировано на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты в доме на улице Орджоникидзе. Жители дома своими силами вытащить кошку оттуда не смогли, а потому обратились за помощью к сотрудникам аварийной службы "Мослифт" и добровольцам отряда "СпасРезерв".

"Замечательный механик вместе со старшим смены экипажа спасателей придумали, как обеспечить безопасный доступ спасателей к "операционному полю", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лифт пришлось остановить на нужном этаже в необходимом положении, после чего спасателю удалось пробраться к окну, разрезать решетку и вытащить усатую узницу.

Ранее московские спасатели освободили собаку, застрявшую в дверной коробке. Процесс занял примерно полчаса – потребовалось выпилить кусок коробки, чтобы извлечь застрявшую лапу пса.

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