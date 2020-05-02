Средства от штрафов за нарушение самоизоляции направят на борьбу с COVID-19 – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все средства со штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве будут направлять на борьбу с коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет", – сообщил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр отметил, что все эти деньги будут направлены на медицину и, в частности, закупку лекарственных препаратов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

При этом в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.