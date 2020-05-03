Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

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Нарушивший самоизоляцию мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Подозреваемому предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – приводит ТАСС сообщение СК.

Также отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ход расследования данного дела поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось о том, что сотрудник полиции патрулировал улицы и остановил прохожего для проверки документов. Мужчина отказался предоставлять их и напал на полицейского, после чего был задержан.