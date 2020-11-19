Названы марки автомобилей, которые чаще всего нарушают правила парковки в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В департаменте транспорта столицы рассказали, сколько люксовых автомобилей эвакуировали на спецстоянки с начала 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"За этот год на спецстоянках "Московского паркинга" оказались более 40 тысяч люксовых автомобилей", – уточнили в ведомстве.
В Дептрансе уточнили, что частые причины – незаконная парковка на местах для инвалидов или тротуарах. Кроме того, нарушения фиксировались на пешеходных переходах и под запрещающими знаками.
По числу эвакуаций лидируют автомобили марки Toyota и Mercedes-Benz – более 8,5 тысячи раз. Правила также часто нарушают водители машин BMW – на эти автомобили пришлось 7,6 тысячи эвакуаций.
Помимо них, в Москве вывозили на спецстоянки Lexus – 2,1 тысячи раз и Porsche – более 1 тысячи раз.
В департаменте транспорта призвали автомобилистов соблюдать правила парковки и учитывать специальную разметку и запрещающие знаки.
Ранее в Москве появились новые парковочные места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин. Их оснастят специальным знаком и табличками с поясняющей информацией.
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