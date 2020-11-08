"Московский паркинг" организовал онлайн-фотовыставку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Московский паркинг" подготовил онлайн-фотовыставку, где людям покажут, как поменялись городские улицы за восемь лет. Об этом заявили представители организации на официальном сайте.

"Московский паркинг" работает с конца 2012 года. Сейчас уже сложно представить, что всего восемь-десять лет назад в центре города водители парковались на тротуарах, вставали вторым и третьим рядом – это создавало пробки и иногда даже приводило к ДТП", – обращают внимание в пресс-службе.

Планируется, что участникам продемонстрируют внешний вид улиц столицы в период с 2009 по 2012 год. Ознакомиться с новой экспозицией москвичи смогут на Едином транспортном портале.

Как отмечают в организации, за несколько лет работы парковки в Москве стали более организованными, снизилось количество нарушений.

Ранее в Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам. Дептранс призвал автомобилистов быть внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы.