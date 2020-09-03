В АМПП рассказали, какие машины чаще оставляют без номеров на столичных улицах

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На спецстоянки ГКУ "АМПП" за три летних месяца было перемещено 682 автомобиля, оставленных на улицах города без госномеров либо с подложными номерами.

Сотрудники полиции устроили проверку и выяснили, что некоторые машины находились в розыске.

"На улицах столицы чаще всего без номеров паркуют люксовые автомобили иностранного производства. За лето было перемещено 99 машин марки BMW, 91 автомобиль Mercedes, 49 – марки Toyota и 24 – Audi и 20 Porsche, – рассказали в "Московском паркинге".

По словам специалистов, такие машины зачастую становятся источниками опасности, особенно если в течение длительного времени припаркованы в местах массового скопления людей

В ГКУ "АМПП" напомнили, что о брошенных автомобилях без номеров можно сообщить по телефону 102 или 112.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года эвакуаторами "Московского паркинга" больше всего неправильно припаркованных автомобилей было перемещено с проспекта Мира и Варшавского шоссе. Уточняется, что с каждой из этих улиц эвакуировали более 2 тысяч машин.