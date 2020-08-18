В АМПП рассказали, откуда чаще всего были эвакуированы автомобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала текущего года эвакуаторами "Московского паркинга" больше всего неправильно припаркованных автомобилей было перемещено с проспекта Мира и Варшавского шоссе.
Уточняется, что с каждой из этих улиц эвакуировали более 2 тысяч машин.
"Мы призываем водителей внимательно относиться к выбору места для парковки авто. Оставленный не по правилам транспорт может помешать другим участникам дорожного движения, в том числе проезду спецтехники, например карет "скорой помощи", и стать причиной ДТП", – напомнили в "Московском паркинге".
Также в числе лидирующих улиц по числу эвакуированных автомобилей – Ленинский, Кутузовский и Ленинградский проспекты, Лобненская улица и Большой Спасоглинищевский переулок.
Забрать транспортное средство со спецстоянки может только его владелец или его представитель. Подробнее о данной процедуре можно узнать на сайте, а также в контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.
Ранее столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые обещают вернуть эвакуированный автомобиль за деньги. Злоумышленники предлагают довести владельца до спецстоянки, где находится автомобиль, а после этого просят заплатить определенную сумму, которая значительно выше обычных расценок за поездку в такси.
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