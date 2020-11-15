Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:15

Новые парковочные места для электромобилей появились в Москве

город транспорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Москве появились новые парковочные места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин, сообщает пресс-служба Дептранса.

Новые точки оснастят специальным знаком "Парковка" и табличкой с необходимой информацией.

"На таких местах запрещена парковка автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и не занимать места для электромобилей. В противном случае нарушителям грозит штраф в размере 2 500 рублей.

Ранее стало известно, что до конца года в 17 районах Москвы появится около 560 парковочных мест для резидентов. В июле зоны действия резидентных разрешений были расширены в 12 районах. До конца года их количество планируют увеличить с нынешних 300 до 860.

Около 13 тыс автомобилей эвакуировали с парковок для инвалидов в Москве с начала года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать