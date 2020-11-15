Новые парковочные места для электромобилей появились в Москве

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В Москве появились новые парковочные места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин, сообщает пресс-служба Дептранса.
Новые точки оснастят специальным знаком "Парковка" и табличкой с необходимой информацией.
"На таких местах запрещена парковка автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными и не занимать места для электромобилей. В противном случае нарушителям грозит штраф в размере 2 500 рублей.
Ранее стало известно, что до конца года в 17 районах Москвы появится около 560 парковочных мест для резидентов. В июле зоны действия резидентных разрешений были расширены в 12 районах. До конца года их количество планируют увеличить с нынешних 300 до 860.
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