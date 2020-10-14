Для резидентов в центре Москвы обустроят около 80 новых парковочных мест

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В департаменте транспорта сообщили о том, что для обладателей резидентных разрешений в центре Москвы обустроят около 80 новых парковочных мест.

Как сообщили в Дептрансе, площадки организуют там, где местным жителям особенно необходимы парковочные места у дома: сквозные дворы, места, где не установлен шлагбаум.

"Во дворах припаркованы автомобили приезжающих по делам водителей, а местным жителям не остается мест для парковки", – поделились в департаменте транспорта.

В ноябре новые парковочные места появятся в следующих районах:

Басманный

Дорогомилово

Красносельский

Пресненский

Таганский

Тверской

Хамовники

Якиманка

Доступ к парковочным местам будут иметь только владельцы резидентных парковочных разрешений, разрешений для многодетных семей, а также каршеринг.

Ранее в России предложили ввести штраф за парковку на газоне. Его размер может составить от полутора до трех тысяч рублей.