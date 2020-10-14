Для резидентов в центре Москвы обустроят около 80 новых парковочных мест

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В департаменте транспорта сообщили о том, что для обладателей резидентных разрешений в центре Москвы обустроят около 80 новых парковочных мест.
Как сообщили в Дептрансе, площадки организуют там, где местным жителям особенно необходимы парковочные места у дома: сквозные дворы, места, где не установлен шлагбаум.
"Во дворах припаркованы автомобили приезжающих по делам водителей, а местным жителям не остается мест для парковки", – поделились в департаменте транспорта.
В ноябре новые парковочные места появятся в следующих районах:
Ранее в России предложили ввести штраф за парковку на газоне. Его размер может составить от полутора до трех тысяч рублей.
Жители столичного ЖК пожаловались на нехватку парковочных мест
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