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Москва 24

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Город

15:51

Для резидентов в центре Москвы обустроят около 80 новых парковочных мест

город авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В департаменте транспорта сообщили о том, что для обладателей резидентных разрешений в центре Москвы обустроят около 80 новых парковочных мест.

Как сообщили в Дептрансе, площадки организуют там, где местным жителям особенно необходимы парковочные места у дома: сквозные дворы, места, где не установлен шлагбаум.

"Во дворах припаркованы автомобили приезжающих по делам водителей, а местным жителям не остается мест для парковки", – поделились в департаменте транспорта.

В ноябре новые парковочные места появятся в следующих районах:

  • Басманный
  • Дорогомилово
  • Красносельский
  • Пресненский
  • Таганский
  • Тверской
  • Хамовники
  • Якиманка

Доступ к парковочным местам будут иметь только владельцы резидентных парковочных разрешений, разрешений для многодетных семей, а также каршеринг.

Ранее в России предложили ввести штраф за парковку на газоне. Его размер может составить от полутора до трех тысяч рублей.

Жители столичного ЖК пожаловались на нехватку парковочных мест

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