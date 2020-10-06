В России предложили ввести штраф за парковку на газоне

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За парковку на газонах и проезд по ним могут ввести штраф от полутора до трех тысяч рублей. Соответствующие изменения хотят внести в новый КоАП, сообщает РИА Новости.

В проекте статьи "Нарушения требований в области благоустройства территории" говорится, что штраф грозит за остановку на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и других зеленых территориях.

Кроме того, штраф от одной до трех тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах. За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов может грозить может штраф от 20 до 25 тысяч рублей для юрлиц и от 1,5 до 3 тысяч рублей – для граждан.

Член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в первой редакции проекта кодекса отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории не было вообще. Она подчеркнула, что для регионов и муниципалитетов важно, чтобы такой состав в новом кодексе появился.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ были разработаны поправки к правилам дорожного движения, которые дадут новые обоснования для штрафов водителей.

Согласно изменениям в перечне неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, теперь штраф можно будет получить за летнюю резину зимой и за шипованную летом. Кроме того, нарушением будет считаться установка шипованных шин только на одну ось, нештатные ксеноновые лампы и отключение штатного очистителя фар.

Еще штраф получат водители в связи с подтеканием рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. Данный проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября. При этом постановление об изменениях в ПДД должно вступить в силу с 1 июня 2021 года.

