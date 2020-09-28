Фото: телеграм-канал Дептранса
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд автомобилей по парковочным местам, что запрещено ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке – на улице Косыгина, доме 7", – рассказали в ведомстве.
В Дептрансе с помощью новой меры видеофиксации намерены исключить ситуации, когда водители объезжают заторы по парковочным карманам, а затем пытаются встроиться в ряд.
Камеры будут не только делать фото нарушения, но и сопровождать их роликом. Запись в движении будет доказательством того, что водитель не пытался припарковать автомобиль, а именно ехал через выделенные места.
Штраф за проезд по парковочным местам составит 500 рублей.
В Центре организации дорожного движения ранее рассказали о том, как специалисты следят за светофорами и управляют транспортными потоками в городе. В организации объяснили, что смены состоят из 16-18 диспетчеров, которые имеют доступ ко всем камерам столицы.
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