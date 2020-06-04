Новый крупный штраф для автомобилистов появится в КоАП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый штраф в 50 тысяч рублей может появиться для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает ИА "НСН".
Он предусмотрен за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.
Ранее в проект также внесли штраф для автомобилистов, бросивших свои машины во дворах. Нарушителю придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей.
За остановку машины на детских игровых, спортивных и площадках отдыха и за проезд по ним грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае фиксации нарушения камерой автовладелец заплатит 2,5 тысячи рублей.
За мойку авто в запрещенном месте водителей накажут предупреждением или штрафом от 1 до 2 тысяч рублей. От 1,5 до 4 тысяч рублей грозит штраф тем, кто оставит машину на газоне или проедет по нему. Если же такое нарушение будет зафиксировано камерой, то заплатить придется 2 тысячи рублей.
Кратное увеличение штрафов за превышение в новом проекте КоАП не прописали. В частности, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагали штрафовать на 3 тысячи рублей. В случае если автомобилист нарушил скоростной режим в пределах от 40 до 60 километров в час, хотели штрафовать на 4 тысячи рублей. Сейчас штрафы за такие нарушения ПДД составляют 500 и 1,5 тысячи рублей соответственно. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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