Вынужденное нарушение. Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте

Водитель получил штраф за прокол колеса

Столичного водителя оштрафовали за выезд и остановку на полосе общественного транспорта, сообщает телеканал Москва 24.

О происшествии рассказала Марина Деветьярова, которая получила штраф в 3 тысячи рублей. Она сообщила, что остановка была вынужденной, поскольку у нее стремительно начало падать давление в шинах. Деветьярова отметила, что она включила сигнал аварийной остановки и стала ожидать мобильного шиномонтажа.

"4 августа мне приходит штраф три тысячи рублей. Самое забавное, то что на фотографии, которую сняла камера, четко виден знак аварийной остановки", – рассказала Деветьярова.

По словам автоэксперта Павла Будякова, подобное нарушение может фиксировать только сотрудник ГИБДД. Он отметил технический недостаток системы видеофиксации нарушений ПДД, поскольку она не может учесть всех тонкостей ситуации, складывающейся на дороге.

Однако совсем без техники в настоящий момент сложно обойтись. Столица входит в десятку мировых лидеров по покрытию дорог устройствами видеофиксации. Более трех тысяч камер передают данные в Центр организации дорожного движения. Данные устройства, по словам экспертов, фиксируют нарушения, а также помогают специалистам ЦОДД следить за дорожным движением в Москве.

Сообщается, что водители имеют возможность обжаловать штраф. В Московской административной дорожной инспекции рассказали, что только за 2020 год было отменено 3 тысячи штрафов, которые были наложены с помощью данных с камер.

Главный специалист пресс-службы МАДИ Артем Худяков подчеркнул, что чаще всего при обжаловании специалисты встают на сторону автомобилистов.

"Обращения от граждан, которые к нам поступают, мы рассматриваем комплексно и в индивидуальном порядке. В спорных ситуациях всегда встаем на строну автомобилистов", – сообщил Худяков.

Отмечается, что водитель может получить положительное заключение при обжаловании штрафа, если имелась техническая неисправность автомобиля или препятствие на дороге. Также доводами в пользу автовладельцев может стать плохое самочувствие водителя или пассажира, а также опасность, создаваемая грузом.

Обжаловать штраф москвичи могут на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru. Подать заявление необходимо в течение 10 дней с момента получения копии о постановлении.

Ранее автомобилистам рассказали об изменениях в транспортном законодательстве, которые вступят в силу осенью 2020 года. В частности, начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО с конца августа. Кроме того, 30 сентября будет снято постановление об отмене техосмотра.