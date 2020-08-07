Минтранс допустил повышение скоростного лимита на бесплатных трассах в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Руководитель министерства транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что на бесплатных автодорогах высокой технической категории могут повысить скоростной режим. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка", – заявил глава ведомства.
По словам Дитриха, рассматривать в таком ключе можно только дороги первых трех категорий – 1А, 1В и 2А. Они отличаются достаточными показателями ширины полосы, градусов поворотов и уклонов.
Ранее в госкомпании Автодор предложили постепенно увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. Как рассказал руководитель организации Вячеслав Петушенко, эта отметка складывается из максимально допустимой скорости в 130 километров в час с добавленными "нештрафуемыми" 20 километрами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: