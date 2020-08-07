Минтранс допустил повышение скоростного лимита на бесплатных трассах в РФ

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Руководитель министерства транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что на бесплатных автодорогах высокой технической категории могут повысить скоростной режим. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка", – заявил глава ведомства.

По словам Дитриха, рассматривать в таком ключе можно только дороги первых трех категорий – 1А, 1В и 2А. Они отличаются достаточными показателями ширины полосы, градусов поворотов и уклонов.

Ранее в госкомпании Автодор предложили постепенно увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. Как рассказал руководитель организации Вячеслав Петушенко, эта отметка складывается из максимально допустимой скорости в 130 километров в час с добавленными "нештрафуемыми" 20 километрами.

