"Автодор" предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час, сообщает РИА Новости.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко рассказал, что сейчас на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час. С учетом нештрафуемого порога в 20 километров в час получается скорость 150 километров в час.

"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", – подчеркнул Петушенко.

Также он подтвердил, что скоростной лимит до 150 километров в час должны повысить на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.

Уточняется, что на обходе Лосево и Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 километров в час, а когда водители привыкнут к новой дороге, то скоростной лимит расширят до 130 километров в час и после этого до 150 километров в час, как и на других отрезках платной трассы М-4 "Дон".

Росавтодор планирует рассмотреть возможность повышения разрешенного скоростного режима до 110 километров в час на определенных участках федеральных трасс. Изменения затронут семь регионов России.

В обсуждении поправок примут участие представители всех заинтересованных сторон. Переговоры запланированы на период 2020–2021 годов.

В 2019 году скоростной режим на 44-х участках федеральных трасс был повышен с 90 до 110 километров в час. Общая протяженность данных дорожных отрезков составляет 121 километр.