В регионах России могут повысить скоростной режим до 110 километров в час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавтодор планирует рассмотреть возможность повышения разрешенного скоростного режима до 110 километров в час на определенных участках федеральных трасс. Как сообщает РИА Новости, изменения затронут семь регионов России.

В обсуждении поправок примут участие представители всех заинтересованных сторон. Переговоры запланированы на период 2020–2021 годов.

Ранее, в 2019 году скоростной режим на 44-х участках федеральных трасс был повышен с 90 до 110 километров в час. Общая протяженность данных дорожных отрезков составляет 121 километр.

Обновленные в прошлом году правила действуют в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях. Кроме того, в список вошли Чеченская Республика, Республика Дагестан и Ставропольский край.

Ранее Росавтодор прокомментировал разрешение на увеличение скорости до 130 километров в час на скоростных трассах. В ведомстве назвали обновленный ГОСТ рекомендательным, а также объявили, что знаки резко не заменят.

