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20:58

В Росавтодоре прокомментировали увеличение скоростного лимита

транспорт авто

20:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый ГОСТ, разрешающий увеличение скорости на скоростных трассах до 130 км/ч, будет носить рекомендательный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

"Принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч", – пояснили в агентстве.

Ранее стало известно, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ разработал проект нового стандарта. Согласно ему, владельцы автомагистралей смогут повысить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах.

Это может коснуться платных участков трасс М4 ("Дон") и М11 (Москва – Санкт-Петербург). Всего скорость собираются увеличить на 44 участках.

О таких планах говорили в конце прошлого года. Разрешенный скоростной режим хотели увеличить на нескольких федеральных трассах. В одних случаях речь шла о лимите в 110 км/ч, в других – в 130 км/ч.

Это решение назрело уже давно, считает вице-президент Национального автомобильного Союза Антон Шапарин. Тем более в России есть трассы, которые технически могут выдержать такую скорость, утверждает главный редактор портала Авто Mail.ru Денис Смольянов.

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