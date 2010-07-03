В России разрешат скорость 130 км/ч

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В России впервые будет утвержден ГОСТ, разрешающий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. По заказу Росавтодора документ готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что для введения повышенного скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности. Во время непогоды допустимая скорость должна ограничиваться.

Кроме того, для выравнивания скоростей в потоке эксперты рекомендуют сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 метра до 3,5 метра.

В настоящее время скорость на автомагистрали ограничена 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 т – 90 км/ч. Движение на мопедах, тракторах и велосипедах на автомагистралях запрещено, как и остановка вне спецплощадок.

К зонам для остановки новый ГОСТ вводит новые требования. Согласно им, если ширина обочины меньше 1,5 метра, то каждые 3-5 км на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метра шириной. Данные участки должны быть отделенными от проезжей части широкой разделительной полосой.

Новый стандарт планируется утвердить в августе.

Ранее также сообщалось, что разрешенный скоростной режим на нескольких федеральных трассах России собираются увеличить. В одних случаях речь идет о повышении лимита скорости до 110 км/ч, в других же – до 130 км/ч.