Неиспользуемые посты ДПС планируют переоборудовать в площадки для отдыха

Министерство внутренних дел планирует передать Росавтодору неиспользуемые посты ДПС. Предположительно, из них сделают площадки для отдыха автомобилистов, сообщают "Известия".
Четыре таких участка уже предварительно найдены. На этих участках водители смогут отдохнуть и укрыться от плохой погоды. Предполагается, что там будут дежурить сотрудники полиции и медики.
Пилотные "островки безопасности" могут организовать в Ставропольском крае – на 380-м км трассы на Р-217 "Кавказ", в Белгородской области – на 652-м и 678-м км автодороги М-2 "Крым", в Тверской области – на 116-м км автодороги М-10 "Россия".
Ранее стало известно, что разрешенный скоростной режим на нескольких федеральных трассах России собираются увеличить. В одних случаях речь идет о повышении лимита скорости до 110 км/ч, в других же – до 130 км/ч.
Кроме того, в 2019 году планируют установить шумовую разметку на разделительных полосах федеральных трасс. Предполагается, что она предотвратит выезд на встречную полосу за счет тряски автомобиля на модернизированных участках.
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