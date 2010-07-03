Автоэксперт поддержал предложение повысить до 130 км/ч скоростной лимит на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто прокомментировал Москве 24 предложение установить на российских дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. По его словам, если дорожные условия это позволяют, в таком случае нововведение "можно и нужно" вводить.

"Если дорожные условия соответствуют такой скорости, если дорога прямая и никаких резких поворотов нет, минимум по две полосы в каждую сторону, разделительный барьер посередине, ограничивающие барьеры справа и слева, развязки только в нескольких уровнях, отсутствуют пешеходные переходы, присутствует освещение, то скорость 130, а то и 150 км/ч вполне позволительна", – полагает эксперт.

По словам Моржаретто, 130 км/ч – это оптимальная скорость с точки зрения мировой практики. Причем эксперт добавил, что, по его мнению, такое повышение скоростного лимита не должно привести к росту числа ДТП на российских дорогах.

"Чем лучше дорога, тем выше скорость. А выше скорость отнюдь не значит большая аварийность", – сказал он.



Игорь Моржаретто автоэксперт Если проанализировать аварийность на дорогах России, то выяснится, что на тех участках, где сейчас допустима скорость 130 км/ч, на участках М4 и М11, аварийность ниже, чем в среднем по России.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России впервые будет утвержден ГОСТ, разрешающий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. По заказу Росавтодора документ готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

Отмечается, что для введения повышенного скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности. Во время непогоды допустимая скорость должна ограничиваться.

Кроме того, для выравнивания скоростей в потоке эксперты рекомендуют сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 метра до 3,5 метра.

В настоящее время скорость на автомагистрали ограничена 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 тонны – 90 км/ч. Движение на мопедах, тракторах и велосипедах на автомагистралях запрещено, как и остановка вне спецплощадок.

К зонам для остановки новый ГОСТ вводит новые требования. Согласно им, если ширина обочины меньше 1,5 метра, то каждые три-пять километров на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метра шириной. Данные участки должны быть отделенными от проезжей части широкой разделительной полосой.

Новый стандарт планируется утвердить в августе.

В декабре прошлого года сообщалось, что разрешенный скоростной режим на нескольких федеральных трассах России собираются увеличить. В одних случаях речь идет о повышении лимита скорости до 110 км/ч, в других же – до 130 км/ч.