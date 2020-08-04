Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Счетная палата России выступила с предложением пересмотреть нормативы по затратам на содержание автодорог федерального значения. Оно было направлено в кабмин, как сообщает РИА Новости.
В ведомстве также обратили внимание на необходимость на законодательном уровне закрепить критерии отнесения трасс к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств.
Аудиторская проверка показала, что на содержание километра дорожной сети федерального значения в 2019 году выделялось 2,2 миллиона рублей усредненно. При этом региональные дороги "стоили" значительно меньше – 288 тысяч. Эксперты отмечают, что на местные и межмуниципальные трассы выделяют примерно 29,6% от нормативной потребности средств.
В целом по России нормативным требованиям соответствуют 84,8% дорог федеральной сети и всего 44,2% – региональной.
В Счетной палате подчеркнули, что на законодательном уровне в РФ не закреплены критерии, по которым относят автодороги к определенному уровню их содержания, а также механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства. При этом организация не учитывает участки автодорог, которые либо не используются, либо отсутствуют, либо не соответствуют требованиям классификации трасс.
Еще одно замечание Счетной палаты касается особенностей обслуживания трасс. Проверка выявила низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию дорог и нарушения закона № 44-ФЗ в части планирования закупок.
Ранее в госкомпании Автодор предложили постепенно увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. Как рассказал руководитель организации Вячеслав Петушенко, эта отметку складывается из максимально допустимой скорости в 130 километров в час с добавленными "нештрафуемыми" 20 километрами.
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