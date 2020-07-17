В Росавтодоре анонсировали новое повышение тарифов в системе "Платон"

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Прогнозируемый размер платы государственной системы "Платон" после индексации с 1 февраля 2021 года может вырасти с 2,2 до 2,31 рубля за 1 километр, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.
Фактический размер платы разместят на сайте агентства с 10 по 20 января 2021 года, когда Росстат опубликует индекс потребительских цен за 2020 год.
В госсистеме "Платон" зарегистрировано более 579 тысяч владельцев транспортных средств. Количество зарегистрированных транспортных средств превышает 1,3 миллиона.
Федеральный дорожный фонд с помощью госсистемы получил более 108 миллиардов рублей, средства планируется направить на капремонт дорог федерального значения.
В Росавтодоре сообщили о планах расширить с двух до четырех полос около 600 километров дорог в 23 субъектах РФ, отремонтировать более 100 мостов и путепроводов в 44 субъектах РФ.
Всего планируется отремонтировать около 3,3 тысячи километров дорог и более 130 мостов и путепроводов.
Система "Платон", разработанная для большегрузов весом более 12 тонн, начала применяться по всей России с 15 ноября 2015 года.
Изначально планировалось установить тариф на уровне 3,73 рубля за километр пути, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков его снизили до 1,53 рубля. Периодически происходит повышение тарифов.
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