Медведев поручил проработать вопрос скидок в системе "Платон"

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Премьер Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос скидок в "Платоне". Размер скидок будет зависеть от пробега по федеральным трассам. Соответствующий документ опубликован на портале Белого дома.
Такое поручение глава кабмина дал после встречи с представителями малого и среднего бизнеса, прошедшей 23 марта. Медведев назвал "экономически разумным" предложение снизить тариф для грузовиков массой более 12 тонн, которые ездят по дорогам чаще остальных.
Согласно постановлению правительства РФ, тариф системы "Платон" с 15 апреля увеличится до 1,91 рубля. Ранее размер платы за один километр пути планировалось увеличить до 3,06 рубля.
Изначально планировалось установить тариф на уровне 3,73 рубля за километр пути, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков его снизили до 1,53 рубля.