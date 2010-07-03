В Минтрансе объявили о повышении тарифов системы "Платон"

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Тариф системы "Платон" с 1 июля проиндексируют на 14 копеек. Он составит 2,04 рубля за километр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минтранса РФ.

"Платон" с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек, – говорится в сообщении ведомства.

С 1 февраля 2020 года тариф увеличится до 2,20 рубля за километр, с февраля 2021 года – до 2,35 рубля. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих полагает, что такой подход позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон". А это, в свою очередь, положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.

Система "Платон", разработанная для большегрузов весом более 12 тонн, начала применяться по всей России с 15 ноября 2015 года. Изначально планировалось установить тариф на уровне 3,73 рубля за километр пути, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков его снизили до 1,53 рубля. В апреле 2017 года тариф подняли до 1,9 рубля за километр.

На сегодняшний момент в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей.