Эксперт оценил инициативу штрафовать автомобилистов за неуплату проезда на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперт Давид Акопян прокомментировал Москве 24 возможное введение штрафов для водителей, не оплативших проезд по платной дороге. По словам специалиста, система штрафов за неоплату проезда на дорогах действительно необходима.

"Если вы перескочили через турникет в метро, то вас же могут оштрафовать, или когда вы садитесь в электричку, вас могут поймать, если вы едете без билета. Это такое же нарушение", – пояснил эксперт.

При этом собеседник Москвы 24 подчеркнул, что большинство современных пунктов оплаты проезда достаточно защищены от водителей-зайцев. По его словам, на многих стоят двойные шлагбаумы, через которые невозможно "пролезть". "Там скорей машину разобьешь о шлагбаум, нежели сможешь проскочить", – считает он.

Тем не менее эксперт согласен, что если нарушение возможно, то стоит ввести справедливое наказание. По его мнению, предложенный правительством штраф в 2,5 тысячи рублей вполне обоснован.





Давид Акопян автоэксперт Сумма штрафа, на мой взгляд, довольно-таки корректная. Если бы это было 500 рублей, то это никого не останавливало бы. Две с половиной тысячи рублей – это уже вполне себе такая сумма, из-за которой нужно дважды подумать, прежде чем проскочить.

Акопян добавил, что в Европе на платных дорогах нет шлагбаумов, однако не заплатившим за проезд автомобилистам достанется штраф в результате работы камер. Подобную систему "свободного потока" хотят сделать и на ЦКАД, чтобы транзитные грузовики не стояли на пунктах оплаты, пояснил автоэксперт.

Ранее правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов, которые не платят за проезд по платной трассе. Инициативу должны рассмотреть в президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В прошлом году камеры для зайцев на платных дорогах установили на трассе М4 "Дон". Тому, кто оплатил проезд, зажигали зеленый свет, а желающему проскочить за ним – красный. Таким образом камеры фиксировали проезд на запрещающий сигнал светофора, а это уже нарушение ПДД и штраф – тысяча рублей.

На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

Ксения Руденко, Анатолий Федотов