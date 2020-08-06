Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минздраве подготовили новые требования к автомобильной аптечке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов документ.

Авторы документа предлагают добавить в аптечку упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров, которые должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.

Также в ведомстве считают необходимым увеличить размер рулонного лейкопластыря до 2 х 500 сантиметров. Также в аптечку предложено добавить две медицинские трехслойные маски и две пары медицинских перчаток.

Отмечается, что проект приказа разработали для формирования единых требований к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в РФ ввели уголовную ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

За нарушение предусмотрены либо штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или другого дохода осужденного за период до двух лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

