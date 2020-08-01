Правительство РФ утвердило постановление о единой системе техосмотра

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра. Соответствующий документ был опубликован 1 августа на сайте кабмина.
"Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять", – следует из пояснительной записки.
Уточняется, что оператором автоматизированной системы является МВД. Так, новые правила прохождения техосмотра, которые предполагают фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью, вступят в силу 21 марта следующего года.
При этом предполагалось, что система начнет работать 7 июня 2020 года, но сроки сдвинули из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
В РФ с 27 июля введена уголовная ответственность за проведение технического осмотра машин без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она требуется. За подобное нарушение предусмотрели либо штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или другого дохода осужденного за период до двух лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов. Кроме того, может грозить арест на срок до шести месяцев.
Ранее Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Решение об открытии границы приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
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