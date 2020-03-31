ГД перенесла вступление в силу закона об обязательной фотофиксации техосмотра автомобиля

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Госдума РФ перенесла вступление в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра и оформления диагностических карт в электронном виде.
Ранее закон должен был стать обязательным для всех россиян с 7 июня 2020 года. Теперь вступление в силу этого закона произойдет лишь 1 марта 2021 года.
Госдума приняла это решение при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство России дополнительными полномочиями.
Согласно тексту законопроекта, вводилась обязательная фотофиксация техосмотра. Кроме того, над требованиями аккредитации операторов, осуществляющих процедуру, вводился постоянный контроль. Законом предусматривалось и обязательное предоставление данных техосмотра в Единую автоматизированную информационную систему.
Закон решили ввести, так как в России довольно распространена практика массового оформления диагностических карт при фактическом отсутствии проведения техосмотра.
Также 31 марта Госдума отложила обязательную предустановку российского программного обеспечения на гаджеты. Помимо этого, был принят закон, позволяющий правительству вводить режим чрезвычайной ситуации. Также Госдума одобрила введение штрафов за фейковые новости об эпидемиях, а также введение уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
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