Госдума отложила обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Фото: depositphotos/tatsianama

Госдума отсрочила обязательную предустановку российского программного обеспечения на гаджеты. Новой датой парламентарии назначили 1 января 2021 года, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято депутатами в рамках рассмотрения законопроекта о наделении правительства России правом введения режима чрезвычайной ситуации.

Требование о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV с 1 июля текущего года было введено федеральным законом 2 декабря 2019 года.

По документу порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, и сам порядок их установки должны определиться правительством страны.