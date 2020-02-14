Предустановка российского ПО на гаджеты начнется с поисковиков и карт

14 февраля, 20:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Поисковые системы и навигаторы будут первыми программами, которые станут обязательными для предустановки на российские смартфоны. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале правовых актов.
Согласно документу, нововведение заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года. Однако предполагаются различные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на гаджеты.
После названных выше сервисов идут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства. Их предустановка начнется с июля 2021 года. С этого же времени новое требование будет распространяться на программы для использования национальных платежных инструментов для оплаты товаров, работ и услуг.
С июля 2022 года обязательными к предустановке будут программы, обеспечивающие аудиовизуальный сервис, а также приложения с бесплатным доступом к просмотру общероссийских обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов.
Закон о запрете продавать электронные устройства без российского ПО подписал Владимир Путин. По мнению авторов инициативы, это позволит использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, инициатива защитит отечественных разработчиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что принятие закона связано с антимонопольными вопросами. Он подчеркнул, что у властей нет намерения ограничивать свободу интернета.
В феврале ФАС подготовила концепцию подзаконных актов к закону. Согласно им, Apple, Google и Microsoft обяжут давать возможность полностью удалять приложения, включенные в ПО того или иного устройства "из коробки".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: