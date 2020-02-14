Предустановка российского ПО на гаджеты начнется с поисковиков и карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поисковые системы и навигаторы будут первыми программами, которые станут обязательными для предустановки на российские смартфоны. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно документу, нововведение заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года. Однако предполагаются различные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на гаджеты.

После названных выше сервисов идут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства. Их предустановка начнется с июля 2021 года. С этого же времени новое требование будет распространяться на программы для использования национальных платежных инструментов для оплаты товаров, работ и услуг.

С июля 2022 года обязательными к предустановке будут программы, обеспечивающие аудиовизуальный сервис, а также приложения с бесплатным доступом к просмотру общероссийских обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов.

Закон о запрете продавать электронные устройства без российского ПО подписал Владимир Путин. По мнению авторов инициативы, это позволит использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, инициатива защитит отечественных разработчиков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что принятие закона связано с антимонопольными вопросами. Он подчеркнул, что у властей нет намерения ограничивать свободу интернета.

В феврале ФАС подготовила концепцию подзаконных актов к закону. Согласно им, Apple, Google и Microsoft обяжут давать возможность полностью удалять приложения, включенные в ПО того или иного устройства "из коробки".