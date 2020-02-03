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Общество

10:29

ФАС хочет обязать иностранные компании дать возможность удаления программ

общество технологии

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила концепцию подзаконных актов к закону о предустановке российского программного обеспечения в гаджеты. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Поправки коснутся компаний Apple, Google и Microsoft. Их обяжут предоставить пользователям возможность полностью удалять приложения, которые включены в программное обеспечение того или иного устройства "из коробки".

"Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства", – указали в СМИ.

К этой же тройке производителей ФАС предлагает применять требования по установке российских приложений и программ, чтобы у покупателей была возможность использовать их сразу после первого включения технического средства.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому производителей технически сложных устройств обяжут предустанавливать отечественное ПО и сервисы. Речь идет о смартфонах, компьютерах, системах Smart TV.

В перечень были включены приложения для доступа к госуслугам, платежные системы, антивирусы и программы для навигации. Для телевизоров этот перечень расширялся программами аудиовизуального сервиса и просмотра программ I и II мультиплекса.

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