В России могут создать маркетплейс ПО для госструктур

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Маркетплейс программного обеспечения для госорганов и госкомпаний могут создать в России. С такой инициативой выступили представители организации "Цифровые платформы", как сообщает RT.

В обращении на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева эксперты подчеркнули, что данное решение необходимо в условиях реализации проекта "Цифровая экономика".

По условиям программы, к 2024 году госструктуры обяжут использовать 90 процентов отечественного софта, а госкомпании – 70 процентов. Специалисты подчеркивают, что уже существующего единого реестра отечественного ПО недостаточно для реализации проекта.

"В реестре отечественного ПО всего 6 тысяч наименований от 2 тысяч компаний... В свою очередь, сами разработчики не обладают достаточными ресурсами и навыками для популяризации своих продуктов", – указано в обращении экспертов.

Инициатива "Цифровых платформ" в данном случае предусматривает перевод существующего реестра в формат электронного магазина. На странице конкретного продукта предлагается указывать всю техническую информацию, а также стоимость ПО. Кроме того, пользователь сможет ознакомиться с аналогичными решениями от других производителей.

По мнению специалистов, проект можно реализовать в формате государственно-частного партнерства. Данный вид взаимодействия может помочь улучшить инвестиционную привлекательность российской IT-отрасли.

Ранее специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сформировали первую версию перечня отечественных программ, которые будут предустанавливаться во все продающиеся на территории РФ устройства. В него вошли антивирусные программы, приложения для доступа к госсервисам и платежные системы.

