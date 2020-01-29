В России могут создать маркетплейс ПО для госструктур

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Маркетплейс программного обеспечения для госорганов и госкомпаний могут создать в России. С такой инициативой выступили представители организации "Цифровые платформы", как сообщает RT.
В обращении на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева эксперты подчеркнули, что данное решение необходимо в условиях реализации проекта "Цифровая экономика".
По условиям программы, к 2024 году госструктуры обяжут использовать 90 процентов отечественного софта, а госкомпании – 70 процентов. Специалисты подчеркивают, что уже существующего единого реестра отечественного ПО недостаточно для реализации проекта.
"В реестре отечественного ПО всего 6 тысяч наименований от 2 тысяч компаний... В свою очередь, сами разработчики не обладают достаточными ресурсами и навыками для популяризации своих продуктов", – указано в обращении экспертов.
Инициатива "Цифровых платформ" в данном случае предусматривает перевод существующего реестра в формат электронного магазина. На странице конкретного продукта предлагается указывать всю техническую информацию, а также стоимость ПО. Кроме того, пользователь сможет ознакомиться с аналогичными решениями от других производителей.
По мнению специалистов, проект можно реализовать в формате государственно-частного партнерства. Данный вид взаимодействия может помочь улучшить инвестиционную привлекательность российской IT-отрасли.
Ранее специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сформировали первую версию перечня отечественных программ, которые будут предустанавливаться во все продающиеся на территории РФ устройства. В него вошли антивирусные программы, приложения для доступа к госсервисам и платежные системы.
Устанавливать российское ПО на гаджеты начнут уже с июля
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