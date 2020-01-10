Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

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Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств. Об этом информирует "Газета.ру".

Предпосылкой к этому стал факт того, что в гаджетах на Android содержатся предустановленные приложения, которые нельзя удалить.

По мнению правозащитников, это может привести к уязвимости смартфонов, в том числе к распространению личных данных владельцев без их ведома и согласия.

Ранее в смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость. Эксперты посчитали, что хакеры удаленно получали доступ к облачным хранилищам пользователей. За счет этого они получали беспрепятственный доступ к истории звонков, контактам, СМС-сообщениями, фотографиями видеозаписям.