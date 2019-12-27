Эксперты отметили двукратный рост утечек персональных данных в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2019 году в открытый доступ попали свыше 14 миллиардов записей личных данных пользователей по всему миру. Нынешний показатель оказался почти в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Как указывают аналитики, число зарегистрированных утечек конфиденциальной информации во всем мире за год возросло на 10%. В России количество таких инцидентов выросло на 40%, а число скомпрометированных записей персональных данных составило почти 170 миллионов.

По словам экспертов, персональные данные привлекают все больше злоумышленников. В минувшем году больше половины утечек стали следствием халатности сотрудников пострадавших организаций. Однако в 2019 году большинство утечек произошли в результате действий хакеров.

"Расхожий штамп "данные – новая нефть" обретает важный смысл в цифровую эпоху. Персональные данные обладают осязаемой ценностью на рынке, а значит, привлекают внимание злоумышленников", – отметил глава отдела аналитики и спецпроектов центра InfoWatch Андрей Арсентьев.

Ранее банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Попадая на телефон пользователя, он способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.

