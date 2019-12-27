Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

12:04

Эксперты отметили двукратный рост утечек персональных данных в 2019 году

технологии безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2019 году в открытый доступ попали свыше 14 миллиардов записей личных данных пользователей по всему миру. Нынешний показатель оказался почти в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Как указывают аналитики, число зарегистрированных утечек конфиденциальной информации во всем мире за год возросло на 10%. В России количество таких инцидентов выросло на 40%, а число скомпрометированных записей персональных данных составило почти 170 миллионов.

По словам экспертов, персональные данные привлекают все больше злоумышленников. В минувшем году больше половины утечек стали следствием халатности сотрудников пострадавших организаций. Однако в 2019 году большинство утечек произошли в результате действий хакеров.

"Расхожий штамп "данные – новая нефть" обретает важный смысл в цифровую эпоху. Персональные данные обладают осязаемой ценностью на рынке, а значит, привлекают внимание злоумышленников", – отметил глава отдела аналитики и спецпроектов центра InfoWatch Андрей Арсентьев.

Ранее банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Попадая на телефон пользователя, он способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика