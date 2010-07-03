В МГД хотят разработать правовые механизмы для борьбы с кибермошенничеством

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В Московской городской думе планируют обсудить и разработать правовые механизмы для борьбы с кибермошенничеством. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщил председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Он пояснил, что речь не только о мошеннических сайтах и СМС-рассылках, но и случаях, когда деньги списывают с банковских карт и выводят людей на то, чтобы назвать кодовое слово.

"Здесь мы будем консультироваться с представителями правоохранительных структур, уточнять, что необходимо скорректировать в законодательстве, чтобы органам правопорядка было проще выявлять, находить и пресекать деятельность подобных мошенников", – сказал Щитов.

По его словам, парламентские слушания будут посвящены мошенничеству через систему удаленных платежей, предполагается, что они пройдут в январе.

В ЦБ ранее сообщили, что в 2019 году мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков. С начала года на блокировку отправлено 4936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках.

Кроме того, в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

